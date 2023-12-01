المصريون بأوروبا يتحدون الثلوج للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

في لقطات مشرفة يغلب عليها الطابع الاحتفالي توافدت أعداد كبيرة من أبناء الجاليات المصرية بدول أوروبا على السفارات والقنصليات للإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، متحدين أجواء البرد القارس والأمطار الشديدة، ليثبتوا بذلك للعالم حرص أبناء مصر على ممارسة الديمقراطية والالتفاف حول قياداته السياسية لاستكمال مسيرة التنمية والإنجازات.

جاء المشهد الخاص بمشاركة المصريين في روسيا مبشر، فرغم تأكيد أيمن العيسوي رئيس الجالية المصرية هناك، بأن درجة الحرارة في روسيا كانت منخفضة للغاية في أول يوم تصويت ووصلت إلى -13، إلا أن اللجان الانتخابية شهدت توافد أعداد كبيرة من المواطنين في التاسعة صباحًا بتوقيت روسيا، إصرارًا منهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بهدف الحفاظ على الأمن والأمان لبلدهم ووطنهم مصر.

تحرك الجاليات المصرية في تجمعات للإدلاء بصوتهم

ولم يمنع كذلك سقوط الأمطار والانخفاض الشديد في درجات الحرارة أبناء الجالية المصرية في مدينة ميلانو بإيطاليا من التجمع أمام مقر السفارة المصرية منذ الساعات الأولى من فتح باب التصويت للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، إذ حرصوا على التحرك في تجمعات احتفالية بالشمسيات والملابس الثقيلة نحو السفارة المصرية حتى يكتبوا بصوتهم مستقبل أفضل لمصر، إيمانًا منهم أن المشاركة في الانتخابات هي واجب وطني على كل مصري سواء خارج أو داخل مصر.

أعلام ولافتات تأييد المرشح عبدالفتاح السيسي

وبأعلام مصر ولافتات دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، توافدت أعداد كبيرة من المصريين ببروكسل ولندن وفرنسا إلى السفارة المصرية، للإدلاء بصوتهم رغم ظروف الطقس الصعبة وسقوط الثلوج، معلنين بذلك حبهم لوطنهم مصر وإيمانهم بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام بهدف دعم مؤسسات الدولة.