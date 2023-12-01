حملة المرشح حازم عمر: إقبال كبير على السفارات المصرية بالخليج في أول أيام الانتخابات الرئاسية

انطلق اليوم الجمعة، أول أيام تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، وشهدت سفارت وقنصيات مصر في مختلف دول العالم إقبالا من الناخبين الذين حرصوا على تلبية نداء بلادهم والمشاركة في رسم ملامح مستقبلها.

ومن جانبه، قال اللواء زاهر الشقنقيري المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري: لم نرصد أي خروقات خلال اليوم الأول بالانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، مشيرا إلى أنه جرى فتح مراكز الاقتراع بموعدها في التاسعة صباحًا بحسب توقيت كل دولة، ولم نرصد أي تأخير في بدء العملية الانتخابية.

حملة المرشح الرئاسي حازم عمر

وأشار المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر إلى أن نسبة الإقبال التي شهدتها السفارات والقنصليات بمختلف دول العالم كانت جيدة للغاية، ولكن النصيب الأكبر لدول الخليج؛ إذ شهدت سفارات مصر بها حالة من التكدس للناخبين كونها تمتلك النصيب الأكبر من المغتربين لا سيما المملكة العربية السعودية.