«اتصالات النواب»: حشود المصريين في الانتخابات الرئاسية بالخارج رسالة واضحة

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن حشود المصريين بالخارج، خلال اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، وعي المصريين بأهمية المشاركة الفعالة، في هذا العرس الديمقراطي

طوابير المصريين أمام لجان الاقتراع بالخارج

وأضاف النائب أحمد بدوي في بيان له اليوم، أن طوابير المصريين أمام لجان الاقتراع بالخارج، أكبر رد على المشككين، ورفض لدعوات أهل الشر، لإدراكهم بما يحيط بمصر من مخاطر تتطلب من الجميع التكاتف من أجل الوطن.

الإقبال غير المسبوق على العملية الانتخابية

وأوضح أن الإقبال غير المسبوق على العملية الانتخابية من المصريين بالخارج أكبر دليل على دعم حالة الاستقرار التي تنعم بها مصر، واستكمالاً لمسيرة البناء والعطاء برغم كل التحديات، ورسالة واضحة للعالم باصطفاف المصريين حول الوطن وحماية مقدراته ومساندة الدولة في مواجهة التحديات، ودليل على إرادة حقيقة من المصريين على المشاركة الحقيقة في صناعة مستقبل بلدهم.

وتعقد الانتخابات في الخارج في 137 مقرًا انتخابيًا ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في 121 دولة تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المُميكن للناخب.