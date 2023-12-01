الكشف على 1142 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية في البحيرة

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة في البحيرة قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية النجاح بالتحرير يومي الأربعاء وتم الكشف خلالها على 1142 مواطنا مجانا، من خلال وجود 11 عيادة طبية.

قافلة طبية في البحيرة

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة «عيادتي الباطنة 223 - عيادتي الأطفال 317 - الجراحة 106 - النساء 68 - تنظيم الأسرة 41 - العظام 178 - الأسنان 56 - القلب 75 - الأنف والأذن 153».

كما تواجد خلال القافلة معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، ووجود جهاز رسم قلب بعيادة القلب، وعيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة،

تقديم خدمات التثقيف الصحي خلال القافلة

كما تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

تأتي القوافل الطبية في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع، وطبقا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة.