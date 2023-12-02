أهم الأماكن السياحية في أسوان «عروس المشاتي»

منذ عقودٍ تستقطب محافظة أسوان الزوار من مختلف أنحاء العالم بسبب موقعها المميز وتاريخها العريق بجانب آثارها، وطقيها المعتدل شتاء بالإضافة إلى أنها مكان مميز وتعد واحدة من أبرز المشاتي في العالم.

وعلى الرغم من أن عروس المشاتي تمتلك مكانة متميزة في فصل الشتاء تجعلها قبلة للزائرين من جميع أنحاء العالم إلا أن هناك أماكن بعينها تستقطب السياح وتلفت أنظارهم ويأتون من جميع دول العالم لمشاهدتها.

معبد فيلة

يقول الباحث الأثري مصطفى حسبو إن المعالم الأثرية في المحافظة تجذب الزوار سواء كانت أثرية والمعابد والمتاحف أو ترفيهية كالجزر الواقعة وسط نهر النيل ومن بين أهم المعالم السياحية في أسوان يأتي معبد فيلة، الذي يُعتبر واحدًا من أروع وأهم المعابدها حيث يتمتع هذا المعبد بشعبية كبيرة على مستوى العالم، واكتسب شهرة عالمية بعد إنقاذه من الغرق بفضل مبادرة اليونسكو خلال بناء السد العالي في ستينيات القرن الماضي.

يضيف حسبو لـ«الوطن» أن عملية نقل المعبد من جزيرة فيلة إلى جزيرة أجليكا الواقعة جنوب بحيرة ناصر استغرقت أكثر من 9 سنوات وشاركت فيها عدة دول واستخدمت فيها تقنيات متقدمة.

السد العالي

يرى الباحث الأثري أن للسد العالي، نصيبا كبيرا من الزيارات الشتوية في أسوان حيث يُعتبر من أهم مزارات السياحة فبجانب عظمة تصميمه وأهميته، يروي قصة الكفاح والنضال الذي خاضه الشعب المصري لتحقيق حلم قومي وشريان حياة للمصريين.

وبحسب الباحث الأثري فإن السد العالي مقصد سياحي وترفيهي: «نشرح دائما للزائرين له دوره في حماية البلاد من الفيضانات العاتية لنهر النيل التي كانت تهدد البلاد سنويًا وتغمر مئات القرى».

المسلة الناقصة

أما المسلة الناقصة فتعد ضمن أبرز الوجهات السياحية التي تجذب اهتمام الزائرين وتمتد بطول غير مسبوق على الأرض، وتعد شاهدًا على مهارة الصانع المصري في التعامل مع الأحجار الجرانيت التي تستخرج من المحافظة.