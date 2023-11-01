مبادرة «بيتك عمران» تسلم 65 مشروعا اقتصاديا لأهالي محافظة أسوان

تواصل مبادرة «بيتك عمران» جهودها في مختلف المحافظات، إذ نشرت مؤسسة حياة كريمة، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» آخر مجهودات «بيتك عمران» في محافظة أسوان.

وقالت مبادرة حياة كريمة في منشورها: «دعمنا لأهالينا في كل محافظات مستمر، (بيتك عمران) بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان سلمت 65 مشروعا اقتصاديا في محافظة أسوان بتراخيصه الكاملة، 65 أسرة بقى ليهم باب رزق مفتوح هيساعدهم على تحقيق دخل ثابت ومضمون ليهم إن شاء الله».

مبادرة بيتك عمران

وتابعت مؤسسة حياة كريمة: «مبادرة بيتك عمران بإحدى فعاليتها 600 ألف باب رزق هدفها توفير مشاريع إنتاجية لتمكين الحالات الغير القادرة وذوي الهمم والمرأة المعيلة»، مضيفة: «دعمنا متواصل بشكل يومي بطاقة شبابنا المتطوعين على مستوى المحافظات كلها، وهنوصل لكل شخص مستحق بإذن الله».

تسليم دفعة جديدة من العقود لمشروعات تنموية صغيرة لـ200 مستفيد من أهالي بني سويف

وفي وقت لاحق، شهدت الاحتفالية الخامسة من مبادرة «بيتك عمران»، تسليم دفعة جديدة من العقود لمشروعات تنموية صغيرة لـ200 مستفيد من أهالي بني سويف، لتوفير دخل ثابت للأسر الأكثر احتياجا.

وتهدف المبادرة بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان الخير ومؤسسة أبو هشيمة الخير، لدعم الأهالي في محافظة بني سويف وفتح باب رزق جديد لهم.