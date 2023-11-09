خريطة انقطاع المياه في محافظة أسوان غدا الجمعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، قطع خدمة المياه في مدينة كوم أمبو اعتبارًا من الساعة السادسة مساءً غدًا الجمعة وحتى الساعة الثانية عشر من صباح السبت.

وكشفت الشركة في بيان اليوم، أن القرار يأتي نتيجة أعمال التجديد والتحديث التي تقوم بها الشركة في محطة مياه الشرب بكوم أمبو، حيث تشهد محافظة أسوان عددا كبيرا من مشروعات البنية التحتية ومن ضمنها تطوير خطوط المياه والكهرباء والطاقة.

خريطة انقطاع المياه بمناطق أسوان غدا الجمعة

وتشمل مناطق وأحياء غرب ووسط المدينة، وحي شرق باستثناء عمارات الصفوة، والبشير، والنجاجرة غرب، وقرى الكفور باستثناء سبيل مكي، وقرى حجازة باستثناء نجع العرب، وقرى العتمور القبلية باستثناء أجزاء من قرية العتمور القبلية، بالإضافة إلى قرى العباسية.

المحافظة تهيب بالمواطنين اتخاذ اللازم لتوفير المياه فترة الانقطاع

وأهابت محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بضرورة التجهيز وتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من المياه قبل بدء فترة الانقطاع، حيث تشهد المحافظة انقطاعا للمياه يستمر نحو 6 ساعات.

وفي سياق مختلف تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حوالي 72 معدة ومركبة خاصة بالطوارئ والأزمات، وأكد على ضروره التزويد بتقارير خاصة بالصيانة والكفاءة لهذه المعدات.

كما تابع المحافظ عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة مؤكدا أن المشروعات وصل عددها داخل نطاق المحافظة إلى 313 مشروعا.