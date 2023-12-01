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ضياء رشوان: مصر تأسف كثيرا لكسر الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة

كتب:

منتصر سليمان
07:41 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أعلن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر تأسف كثيرا لكسر الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة، وأنها تبذل حاليا أقصى الجهود مع الشركاء، من أجل العودة للهدنة في أسرع وقت، ومدها لفترات أخرى، بما يسمح بمواجهة الأوضاع الإنسانية الخطيرة للأشقاء في قطاع غزة والتي وصلت لحد الكارثة، سواء بوقف الحرب عليهم، أو بسرعة وكثافة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم.

نفى رشوان نفيا تاما صحة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بزعم وصول القصف الاسرائيلي في قطاع غزة، إلى الجانب المصري من معبر رفح.

وطالب الجميع في الظروف الدقيقة الحالية، الالتزام بما تصدره الجهات الرسمية المصرية المختصة عن أي تطور جديد.

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