65 شهيدا فلسطينيا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين، في غزة، جراء تجدد القصف الإسرائيلي على القطاع، إلى 65 شهيدا، غالبيتهم أطفال ونساء، كما أصيب العشرات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

مستوطنون يواصلون اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون من «رحاليم»، اليوم، محلا تجاريا وحطموا وسرقوا محتوياته، في بلدة الساوية جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما اقتحم جنود الاحتلال، بلدة قفين شمال طولكرم شمال غرب الضفة الغربية المحتلة، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية.

واستولى جنود الاحتلال الإسرائيلي، على تسجيلات كاميرات المراقبة من المحلات والمنشآت، فيما اعتدت القوات الإسرائيلية، على شابين فلسطينيين في منطقة طرامة ببلدة دورا، جنوب الخليل.

وأصيب شابان فلسطينيان، بالرصاص الحي، وعدد آخر بالاختناق، على إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في «مسيرة كفر قدوم» الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

بدورها، واصلت القوات الإسرائيلية، حصارها لبلدة عقربا جنوب نابلس، منذ الساعة العاشرة من مساء الخميس، فيما أشار رئيس البلدية صلاح جابر، إلى إغلاق جنود الاحتلال مداخل البلدة ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، كما داهموا عدة منازل.