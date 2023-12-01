«الأحزاب»: الجاليات المصرية ترسم ملحمة وطنية وحضارية في أول أيام الانتخابات

أشادت الأحزاب السياسية بمشاهد إقبال المصريين في الخارج على مقار اللجان الانتخابية في مختلف الدول العربية والأوروبية؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، في مشهد حضاري منظم ومنضبط لاقى إشادات من غالبية القوى السياسية والحزبية.

أكد حزب المستقلين الجدد أن خروج المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، هو الأكبر في تاريخ الانتخابات الرئاسية المصرية منذ 2011.

إقبال المصريين بالخارج

وأشاد الحزب بالمشاركة الكثيفة التي وضحت منذ الساعات الأولى للتصويت والمتوقع أنها ستزيد في الأيام المقبلة، حيث إن اليوم هو يوم عمل في الدول الأوروبية والأمريكتين.

ويرى الحزب أن التسهيلات التي تمت بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهد الذي تم من وزارة الهجرة والقنصليات المصرية قد ساهم بشكل كبير في خروج هذا المشهد الذي نفخر به جميعا.

الانتخابات الرئاسية 2024

وقال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إنّ اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، يشير إلى نتائج طيبة واهتمام بالغ من المصريين بالخارج، الذين أكدوا اهتمامهم بهذا الاستحقاق الدستوري المهم، والأمر الذي يربطهم بالدولة المصرية، واختيار قائدها لمرحلة وفترة تالية.

وأكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن تنظيم العملية الانتخابية في الخارج يعكس قدرة ومهارة وتمكن جميع مؤسسات الدولة المصرية المسؤلة عن كل التجهيزات الإدارية اللازمة؛ لتسهيل إجراء العملية الانتخابية على أبناء الوطن في الخارج، وخصوصا الجهاز الإداري والتنفيذي للهيئة الوطنية والمسؤلين بوزارة الخارجية.

وأضاف «موسى» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إقبال المصريين على التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 في الخارج يكشف الارتباط والانتماء الشديدين للوطن وقضاياه واستقراره ومصيره.

وأشادت الدكتور جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بالمشهد الحضاري الذي كان بطله المصريين في الخارج، الذين نزلوا واحتشدوا أمام اللجان بمختلف الدول، من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، في مشهد يعكس قوة مصر أمام العالم.

مشاركة إيجابية

وأضافت «مديح» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجاليات المصرية في الخارج أكدت على ارتباطها بوطنها مصر، وحرصها على المشاركة بإيجابية وفعالية في هذا الاستحقاق الدستوري الأكثر أهمية، وهو ما انعكس على المشهد الذي شهدته لجان ومقرات السفارات المصرية في الخارج.

وقال عبدالناصر قنديل الأمين المساعد لحزب التجمع، إن اليوم الأول من تصويت المصريين في الخارج على الانتخابات الرئاسية 2024 يشهد تنظيما شديدا وإقبالا ملحوظا في المشاركة، مضيفًا أن الجاليات المصرية في الخارج اعتمدت على تنظيم التحرك الجماعي خاصة للمتواجدين في مدن بعيدة عن العاصمة، والتي ساهمت فيه بشدة حملات بعض المرشحين، خاصة حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، التي أدارت حملة بالغة الكفاءة للتواصل الدائم والمستمر مع الجاليات المصرية المقيمة بالخارج، وهو أمر نحتاج لدراسته وتعزيزه مستقبلا.

وتابع «قنديل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» الأداء العام للناخبين المصريين في الخارج يعزز من أهمية الانتخابات الرئاسية الحالية، والتي تأتي في ظروف بالغة الحدة عززت بقوة من إقبال المصريين، وحرصهم على المشاركة، باعتبارها رسالة للمتواجدين في الداخل؛ لضرورة مشاركتهم في التصويت وحرصهم على رفع نسبه، وهو ما يتمنى استمراره لتحقيق نسبة غير مسبوقة لمشاركة المصريين في جميع الانتخابات.