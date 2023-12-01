أحمد بدير من بيروت: الانتخابات الرئاسية الحالية امتداد لثورة 30 يونيو

قال الفنان أحمد بدير، إن الانتخابات الرئاسية المصرية الحالية ماهي إلا امتداد لثورة 30 يونيو.

حماية مصر من المؤامرات

وأكد الفنان أحمد بدير، خلال حواره لكاميرا فضائية إكسترا نيوز، أنه يجب على جميع المصريين في الداخل والخارج الذهاب للانتخابات من أجل حماية مصر من المؤامرات التي تمر بها حاليًا.

وأضاف أنه حرص كل الحرص على الذهاب إلى القنصلية المصرية في بيروت بدولة لبنان من أجل الإدلاء بصوته في الانتخابات في الدقائق الأولى من انطلاق هذا العرس المصري الوطني.

الانتخابات الرئاسية المصرية

وتُجرى الانتخابات بالخارج على مدار 3 أيام هي الجمعة والسبت والأحد، (1 و2 و3) من ديسمبر الجاري.

ويحق لكل مصري موجود خارج مصر في اليوم الذي تُجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تجرى الانتخابات فى الخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.