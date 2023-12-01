مستشار بسفارة مصر في البرازيل: العملية الانتخابية تسير بهدوء ودون معوقات

بدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في معظم دول قارة أمريكا الجنوبية اليوم، في تمام الثانية ظهرًا، تحديدا في دول البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي وتشيلي.

توفير المستندات كافة الخاصة بالعملية الانتخابية

وقال المستشار كريم حجازي، مستشار بالسفارة المصرية في البرازيل، إنّ الوضع في السفارة يسير بسلاسة وهدوء، إذ تم إجراء جميع الترتيبات والتجهيزات، وتوفير المستندات كافة الخاصة بالعملية الانتخابية، من أجل تسهيل عملية التصويت على المواطنين المصريين بالبرازيل.

حجازي: أعداد الجالية المصرية في البرازيل قليلة

وأكد «حجازي» في تصريحاته لـ«الوطن»، أنّ الجالية المصرية في البرازيل صغيرة، ومعظمها خرج العاصمة برازيليا، لذا فالتنقل داخل الدولة يكون بالطيران وقد يستغرق ساعات طويلة، مؤكدّا أنّ السفارة على استعداد لاستقبال أي أعداد، وأنّ المواطنين الذين حضروا للإدلاء بأصواتهم، تم التعامل معهم بسهولة وتوفير أماكن للراحة والانتظار لهم.