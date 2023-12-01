عرس انتخابي بـ«الخليج».. توافد المصريين للتصويت في الانتخابات الرئاسية بالسفارات المختلفة

ضرب المواطنون بالخارج، اليوم، مثلا نموذجيا في دعم الوطن، إذ توافدت أعداد كبيرة من الجاليات المصرية حول العالم أمام السفارات والقنصليات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، إيمانًا منهم بأن الصوت الانتخابي مسؤولية وواجب وطني على جميع المصريين بالخارج والداخل.

المصريون بدول الخليج يتصدورن المشهد الانتخابي

وتصدر المصريون بدول الخليج المشهد الانتخابي في أول أيام الاقتراع، لمصادفته الجمعة الذي يوافق عطلة رسمية، فتوجهت أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية بالسعودية، خاصة من الشباب، إلى المقار الانتخابية مبكرا قبل فتح اللجان بنحو ساعة، مؤكدين بذلك دعمهم لمصر في ظل الظروف الإقليمية والعالمية، ووعيهم الكافي بأهمية الاستقرار والأمن والتنمية.

ومن مختلف الأعمار، توافدت أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية بقطر، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في اليوم الأول من انتخابات الرئاسة بالخارج، تعبيرا عن حبهم لوطنهم.

وتصدر المشهد تجمع عدد كبير من السيدات داخل وخارج المقار الانتخابية وهن يحملن صور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ظل حرصهن على النزول والمشاركة لممارسة حقهن الدستوري.

إقبال كبير من أبناء الجالية المصرية بالإمارات على التصويت

وبشكل ملحوظ شهدت سفارة مصر في أبو ظبي توافد أبناء الجالية المصرية بالإمارات من مختلف الأعمار بالأعلام، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في الساعات الأولى من فتح باب التصويت لانتخابات المصريين بالخارج في يومها الأول، معلنين دعمهم للاستقرار والأمن.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.