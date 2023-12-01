«التنسيقية» ترصد توافد المصريين في كندا للتصويت بالانتخابات الرئاسية (صور)

رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين توافد عدد من الجالية المصرية بدولة كندا على لجان الانتخابات الرئاسية 2024 في السفارة المصرية بدولة كندا.

وحرص أبناء الجالية المصرية من السيدات والرجال على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج.

الانتخابات الرئاسية

وتستمر عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية في كندا لعام 2024 بمقر السفارة المصرية، منذ التاسعة صباحاً بتوقيت كندا وحتى التاسعة مساءا.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

تفاصيل العملية الانتخابية

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجداً خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيماً أو مسافراً لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

وواصلت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في رصد ومتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، حيث رصدت الغرفة عملية التصويت في 54 دولة بالعالم، وجار العمل لرصد التصويت في كل الدول التي يجري بها انتخابات المصريين بالخارج وتبلغ 121 دولة من خلال 137 سفارة وقنصلية، حيث تجرى الانتخابات من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 9 مساءً حسب توقيت كل دولة.