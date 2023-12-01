أسقف روما يدعو المصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

دعا الأنبا برنابا، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتورينو وروما، المصريون المقيمون بالخارج إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية، التي تجرى أيام 1 و2 و3 ديسمبر الجاري.

مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات

وقال الأنبا برنابا، في بيان له، إنّ مشاركة المصريين المقيمين بالخارج في الانتخابات الرئاسية واجب وطني، ولا بد أن نمارس حقنا الوطني بالإدلاء بأصواتنا.

وأضاف: «لقد أتاحت لنا حكومتنا حق المشاركة والتعبير عن رأينا ونحن مقيمين خارج البلاد، فالرجاء ومن منطلق حبنا لبلادنا وتفاعلنا مع كل ما يحدث بها بمشاركتنا الفعالة الذهاب إلى مقار السفارات والقنصليات للإدلاء بأصواتنا».

وختم الأنبا برنابا بيانه: «حفظ الله مصرنا الغالية مرفوعة الرأس بمكانتها العالمية والعربية فخورة بأبنائها في كل مكان بالعالم، تحيا مصر».

البابا تواضروس يحث المصريين على المشاركة في الانتخابات

وفي سياق متصل، قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في عظة الأربعاء: «أذكركم بأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية أمر وطني بالدرجة الأولى، الانتخابات ستبدأ يوم 1 ديسمبر للمصريين في الخارج وتستمر لثلاثة أيام، وأشجع كل المصريين على التوجه إلى أماكن الاقتراع والسفارات والقنصليات والتعبير عن الرأي بالمشاركة».

وأكد البابا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية من أشكال تأكيد المواطنة، مردفًا: «فمن علامات كونك مواطنًا مصريًّا مرتبطًا بوطنك أن يكون لك صوت وتعبر عن اختيارك، وأنت صاحب الاختيار».