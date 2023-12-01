سفير مصر في بيرو: التصويت بالانتخابات الرئاسية يسير على ما يرام

قال السفير أحمد حمدي، السفير المصري في بيرو، إن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية خارج مصر، تسري على ما يرام، ولم يكن هناك معوقات تعوق العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنه حث الجميع على النزول وضرورة المشاركة في عملية التصويت قائلا: «فيه ناس كتير هتيجي تصوت بعد صلاة الجمعة».

الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات

وأوضح السفير أحمد حمدي، السفير المصري في بيرو، خلال مؤتمر صحفي عبر فيديو كونفرنس، عقدته الهيئة الوطنية الانتخابات، اليوم الجمعة، أنه تم فتح اللجان في تمام التاسعة صباح اليوم، موجهًا الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على دقتها في المتابعة الوقتية مع جميع القنصليات والسفارات للاطمئنان على سير العملية الانتخابية.