حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بحي العامرية أول بالإسكندرية

قال السيد موسى رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية لـ«الوطن»، إنه تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة التصدي لظاهرة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية والقضاء عليها في المهد، تستمر حملات إزالة أعمال البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية بنطاق حي العامرية أول ويتم تنفيذ القانون بكل حزم وفرض هيبة الدولة.

إزالة 3 حالات تعدى

وأشار رئيس حي العامرية أول إن الحي تحت إشراف دعاء مصطفى قطب سكرتير عام الحي قامت إدارة إشغال الطريق وإدارة المتابعة الميدانية والمتابعة الفنية لمكتب رئيس الحي، ووحدة التدخل السريع وجميع الإدارات المعنية بتنفيذ حملة إزالة بقطاع النهضة وأسفرت الحملة عن تنفيذ الآتي

1- إزالة سور مخالف بمربع جمعية فنجري 1 و2 بطول نحو 500 متر.

2- إزالة غرفتين وسور بقرية الهاويس على مساحة نحو 500 متر مربع.

3- إزالة غرفة داخل أرض زراعية على مساحة نحو 100 متر مربع بفنجري 1، 2 .

فرض الانضباط

وأوضح السيد موسى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين ومازالت الحملات مستمرة لفرض الانضباط بنطاق الحي وسيتم تنفيذ الإزالة الفورية على أي تعديات تحدث على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية، ومحاسبة المخالفين وتطبيق القانون بكل حزم