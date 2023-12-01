«إكسترا نيوز»: استمرار توافد المصريين بتركيا على التصويت بالانتخابات الرئاسية

استعرض تقرير لقناة «إكسترا نيوز»، توافد الجالية المصرية في تركيا، على السفارة من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية، إذ ذكر أحد المواطنين، بأن الأمور تسير على ما يرام بشأن توافد المصريين للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية، إذ تعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.

توافد بعض الناخبين توافدوا إلى مقر القنصلية العامة

وأظهر التقرير، توافد بعض الناخبين توافدوا إلى مقر القنصلية العامة بإسطنبول للإدلاء بأصواتهم، وأبدوا فرحتهم عند سؤالهم عن شعورهم وهدفهم من هذه العملية، إذ قالوا إنهم يريدون أن يساهموا في صمود ورفعة بلدهم، وأن تكون بلدهم دائمًا تتجه نحو التنمية والرخاء.

المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية

وقال أحد المواطنين، إن المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية تعزز الشفافية والشرعية السياسية في مصر، فعندما يشارك المواطنون في الاقتراع، يتمكنون من اختيار المرشح الذي يعتقدون أنه يمثل أفضل مصلحتهم، ويملك القدرة على تنفيذ الخطط والبرامج التي تلبي احتياجاتهم، مما يعزز الشفافية والشرعية السياسية من خلال إرادة الشعب المعبر عنها بشكل حر وديمقراطي.