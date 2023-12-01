غرفة عمليات التنسيقية: نتابع تصويت المصريين في الخارج على مدار الـ24 ساعة

أعلنت غرفتا العمليات المركزية، والإعلامية، بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنهما مستمرتان في الانعقاد على مدار الـ24 ساعة، لمتابعة تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، التي بدأت في التاسعة من صباح اليوم الجمعة 1 ديسمبر بالتوقيت المحلي لكل دولة وتستمر حتى الأحد 3 ديسمبر الجاري، حتى انتهاء التصويت في آخر دولة.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وتتابع غرفتا العمليات المركزية، والإعلامية، بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سير وانتظام العملية الانتخابية لتصويت المصريين في الخارج، وذلك من خلال فريق رصد متابعة للعملية الانتخابية في مختلف دول العالم.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.