‎سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الجمعة

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة، استقراراً ملحوظاً، في العديد من البنوك، إذ سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المصرية بحسب آخر تحديثات للبنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 8.22 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي 8.20 جنيه للشراء، وسجل 8.23 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للشراء، كما سجل 8.25 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 8.21 جنيه للشراء، فيما سجل 8.25 جنيه للبيع وفق بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 8.20 جنيه للشراء، فيما سجل 8.23 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

كما سجل سعر الريال السعودي، 8.19 جنيه للشراء، فيما سجل 8.25 جنيه للبيع، وفق بنك cib.