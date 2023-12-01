أمين مساعد مستقبل وطن: الرئيس السيسي فتح باب الأمل أمام الجميع

قال النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن الرئيس السيسي فتح باب الأمل لكل الشباب، والجميع حصل على مكتسبات في عهده، لافتا إلى أن ذلك انعكس على شباب وكوادر حزب مستقبل الوطن وأصبحت نخبة تعبر عن الحب والتلاحم.

وأوضح دياب خلال مشاركته في مؤتمر حزب مستقبل وطن بالجيزة، اننا امام استحقاق رئاسي مهم، والرئيس السيسي راهن على شعبيته بمنتهى الشجاعة، والشعب بكل تأكيد سيؤكد تلك الثقة.

وأشار إلى أن شعب محافظة الجيزة اوعي ومدرك التحديات التي نمر بها ونرسل معا رسالة للعالم بأننا قادرون على القرار.