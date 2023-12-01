«الإصلاح والنهضة»: الرئيس السيسي زعيم وطني ويستحق وقفة عرفان في الانتخابات الرئاسية

قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي زعيم من زعماء مصر على مر التاريخ، مشيرا إلى أن دعم الرئيس عبدالفناح السيسي جاء من أجل استقرار وأمن الوطن وحفاظا على حدود هذا الوطن.

جاء ذلك خلال مؤتمر التيار الإصلاحي الحر بالإسكندرية بحضور كل من المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، المنسق العام للتيار، والدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، والمستشار روفائيل بولس، رئيس حزب مصر القومي، وعدد من قيادات التيار الإصلاحي الحر ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعامر أبو زيد، أمين عام حزب الاتحاد بمحافظة سوهاج، وقطاع الصعيد سعد الجمل، أمين مساعد حزب الاتحاد، وأمين الحزب بالإسكندري.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن موقف الرئيس السيسي من العدوان الإسرائيلي على غزة تاريخي وسيذكره التاريخ، وبناء الدولة المصرية وتحويلها من شبه دولة إلى جمهورية جديدة سيشهد لها التاريخ.

وذكر أن الرئيس السيسي ينحت في الصخر لبناء الدولة المصرية، فهو زعيم وطني صاحب حلم ومشروع وطني، ولذلك الرئيس السيسي يستحق منا وقفة عرفان ورد للجميل في الانتخابات الرئاسية.