مطران الجيزة: الجميع يلجأ إلى مصر من أجل الأمان.. ونؤيد حكمة السيسي لإدارة البلاد

قال الأنبا ثيؤدوسيسوس، مطران الجيزة، إن السيد المسيح جاء من أرض اليهود بحثا عن مأوى وكانت مشيئة الله أن تتجه العائلة إلى أرض مصر، وعاشوا بها أكثر من 3 سنوات في أمن وطمأنينة، وهو ما يؤكد أن السلام والبركة تحققا بدخول العائلة لأرض مصر.

وأوضح خلال مشاركته في مؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ان الجميع يلجأ إلى مصر من أجل الأمان، فهي في أمان الله بفضل أبنائها الأوفياء ودائما ينعم الله علينا بالقيادة الحكيمة الرشيدة.

وأكد: نؤيد حكمة الرئيس السيسي في إدارة البلاد وخاصة وقت الأزمات، وليستكمل بناء الجمهورية الجديدة، وبكل تأكيد نقف خلف الرئيس لاستكمال مسيرة الإصلاحات والإنجازات التي بدأها، فقد انجز الرئيس وقضى كثيرا من المشروعات التي تخدم المواطن المصري ونفذ قانون إنشاء دور العبادة ورسالة السلام هي الامل.لنا في المستقبل، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي حافظ على حدود البلاد ووسع الرقعة الزراعية، وضاعف قناة السويس التي صبت نتائجها في العملة الصعبة التي تحتاجها مصر.