3 ألوان.. الفئات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة في المحافظات

3 ألوان للفئات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة في المحافظات، حيث يشير كل لون لنسبة الإعاقة ودرجتها، هذا ما أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي في بيان رسمي لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتنشر «الوطن»، الـ 3 ألوان للفئات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة في المحافظات وتحديد كل لون على حدى.

3 ألوان للفئات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة في المحافظات

فيما جاءت 3 ألوان للفئات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة في المحافظات على النحو الآتي:

اللون الأزرق العادي يشير للإعاقات الشديدة والإعاقات بالغة الشدة.

- اللون الأخضر يشير للإعاقات المتوسطة.

- اللون الأورجواني يشير للإعاقات البسيطة.

طريقة الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي كافة التيسيرات من أجل الحصول من ذوى الاحتياجات الخاصة على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، حيث أعلنت أن الوزارة عن إعفاء الشخص ذو الإعاقة بالغة الشدة المتقدم للحصول على الخدمات المتكاملة وبطاقة إثبات الإعاقة, من التقديم وإجراء الكشف الطبي المُميكن لدى وزارة الصحة، حيث اكتفت الوزارة بتقديم التالي:

- إجراء الكشف الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له محل إقامة الشخص

- تقرير طبي تم استخراجه خلال السنوات الثلاث الماضية بدءاً من مارس 2019، على أن يكون مُعتمد من إحدى مستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها، أو مستشفيات الشرطة والقوات المسلحة، أو غيرها على أن يوضح التقرير إعاقة المصاب المتقدم للحصول على البطاقة ضمن الإعاقات التالية:

- الشلل الرباعي

- الشلل النصفي الطولي أو السفلي

- الشلل الدماغي

- شلل الأطفال الشديد

- البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أو قدم)

- الإعاقات المتعددة

- كف البصر

- فقد السمع التام

- الحالات المتقدمة من ضمور العضلات

- الإعاقات الذهنية الشديدة

- ذوي القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ)

- اضطراب طيف التوحد

عناوين حملة «هنوصلك» لاستخراج كارت الخدمات

وجاءت عناوين حملة «هنوصلك» لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة في المحافظات كالآتي.

- محافظة الشرقية: مكتب تأهيل الحسينية قرية الظواهرية مركز الحسينية

- محافظة الإسماعيلية: مكتب تأهيل القصاصين عزبة خنيفر، المنسق مؤسسة صناع الحياة.

- محافظة قنا: مكتب تأهيل قنا قرية الطويرات بمركز قنا.

- البحيرة: مكتب تأهيل أبو المطامير عزبة عشرة مركز حوش عيسى

- القليوبية: مكتب تأهيل شبين القناطر مركز شبين طحوريا، ومكتب تأهيل الخانكة عزبة الرمل.

- محافظة بني سويف: مكتب تأهيل ببا قرية زاوية الناوية مركز ببا.

- محافظة كفر الشيخ: مكتب تأهيل دسوق قرية الصافية بمركز شباب الصافية.

- محافظة المنيا: مكتب تأهيل بمركز المنيا قرية دير عطية الجمعية الشرعية.

- القاهرة: مكتب ت

أهيل حلوان عزبة الوالدة.

- الأقصر: مكتب تأهيل الأقصر- العشي ديوان الحسناب