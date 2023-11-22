طرق الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وكشف بطاقة الخدمات المتكاملة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة والاستعلام عن كشف بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك في إطار الحصول على الحق القانوني لصرف معاش تكافل وكرامة، واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة عن طريق المجالس الطبية المتخصصة.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، خطوات الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة وكشف بطاقة الخدمات المتكاملة، وفقا لما أوضحته وزارة التضامن الاجتماعي.

الاستعلام عن تكافل وكرامة وكشف بطاقة الخدمات المتكاملة

وأتاحت «التضامن» رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023، كالتالي:

- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط https://www.moss.gov.eg//ar-eg/Pages/program-details.aspx?pid=10.

- الضغط على استعلام عن تكافل وكرامة من خلال رابط الاستعلام.

- ادخال الرقم القومي المكون من 14 رقما ثم الضغط على استعلام.

- على الفور يظهر نوع البطاقة سواء تكافل أو كرامة، ويظهر «اسم المستعلم، المديرية التابع لها، الإدارة والوحدة الاجتماعية، حالة البطاقة سواء إيقاف أو تجميد أو سارية والسبب، والمبلغ المستحق في حالة الاستحقاق».

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

ويمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

- الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 من خلال من خلال الدخول على هذا الرابط https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/OnlineHome .

- النقر على خانة استعلام طلبات.

- وبعد اختيار استعلام طلبات، يستوجب إدخال الرقم القومي للشخص المتقدم المكون من 14 رقما بشرط أن تكون البطاقة سارية.

- النقر على خانة بحث.

- ظهور نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2023 للشخص المتقدم.