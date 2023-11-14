«التضامن» لـ قصواء الخلالي: حملة «هنوصلك» تهدف لتيسير استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

قال خليل محمد خليل، مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه بوزارة التضامن، إنَّ منظومة الخدمات المتكاملة بدأت عام 2020، واستهدفت الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة، ثم بعد فترة استهدفت الإعاقات المتوسطة من خلال مكاتب تأهيل ثابتة يبلغ عددها 230 مكتباً على مستوى الجمهورية.

«خليل»: حملة «هنوصلك» لنزول بعض المتطوعين ميدانيا أنشئت لهذا السبب

وأضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، والمُذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن المتبع من الأشخاص ذوي الهمم بأنهم يجهزون أوراقهم، ويراجعها مكاتب التأهيل، ولكن ظهرت مشكلة بأن بعض المواطنين لا يقووا لمراجعة أوراقهم في مكاتب التأهيل، لذا أُطْلِقَت حملة «هنوصلك» لنزول بعض المتطوعين ميدانيا للتواصل مع ذوي الهمم في القرى والنجوع.

الحملة تهدف لتيسير إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وأشار مدير عام الإدارة العامة للتسجيل، إلى أن الحملة تهدف لتيسير إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتنظم حملات لترك الأبواب ومسح شامل لقرى بأكملها، وعمل شراكات مع الجمعيات القاعدية في المنطقة.

ولفت أن البطاقة الخدمات المتكاملة، هي البطالية الوحيدة التي يتعامل الشخص بموجبها أمام كل الجهات الحكومية أو غيرها من الجهات.