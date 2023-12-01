الشاعر خالد تاج الدين بعد مشاركته في الانتخابات الرئاسية بالخارج: «حسيت إني في مصر»

الشاعر الغنائي خالد تاج الدين، يشارك وعدد من الفنانين في أعمال فنية بالمملكة العربية السعودية، ورغم ذلك حرصوا على التوجه إلى مقر الانتخابات الرئاسية بالخارج للإدلاء بأصواتهم في هذا العرس الديمقراطي.

خالد تاج الدين يشارك في الانتخابات الرئاسية

وقال خالد تاج الدين لـ«الوطن»: «المشاركة في الانتخابات واجب وطني، والمشاركة شعور طيب للغاية، فأنا وصلت إلى السعودية صباح اليوم من أجل العمل وصادف ذلك أول يوم من الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج».

وأضاف: «ذهبت للانتخابات أنا وكل الفنانين المشاركين في العمل، ومن بينهم دياب وأيتن عامر وبدرية طلبة وكل الكاست المرافق، وفوجئت أن هناك عدد كبير من المصريين المشاركين في الانتخابات، وشعرت أنني في مصر وقولت للناس احنا في القاهرة ولا الرياض».

وعي المواطنين

وأكمل خالد: «الناس عندها وعي كبير ومش مهم تختار مين المهم تنزل تشارك بصوتك لأن صوتك المفروض أمانة لازم تشارك لأننا مواطنين أحرار وقمنا بثورة 30 يونيو من أجل إثبات أننا مواطنين أحرار لدينا كلمة وصوت، لذلك أدعو كافة المصريين بالمشاركة في الانتخابات خارج مصر بالإضافة إلى المصريين داخل مصر عليهم أن يشاركون في الانتخابات من 10 وحتى 12 ديسمبر الجاري».