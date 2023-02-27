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الفنان خالد تاج الدين: أغنية «الفيل» الجديدة تحمل معنى جوهري في كلماتها

كتب:

محمود الرفاعى
06:04 م | الإثنين 27 فبراير 2023
خالد تاج الدين

خالد تاج الدين

قال الفنان والشاعر خالد تاج الدين، إن أغنيته الراب الجديدة «الفيل» مرحة وتحمل معنى رمزي في كلماتها، وهي إمكانية استكمال الإنسان لحياته.

أوضح تاج الدين في تصريحاته لـ«الوطن» أن حبه الشديد لأغنيات الراب سبب إقدامه عليها، خاصة أنها لا تتعارض مع عمله كشاعر لكبار نجوم الغناء في الوطن العربي: «قدمت ما يقرب من 8 أغنيات راب و5 كليبات من بينها أغنية اعتز بها كثيرا، وهي أغنية خشب زان التي تتحدث عن معاناة الإنسان في الحياة».

الأغنية ستطرح عقب شهر رمضان الكريم

وكشف خالد تاج الدين عن أن موعد طرح الأغنية سيكون عقب شهر رمضان الكريم خلال عيد الفطر المبارك

أغنية «الفيل» من كلمات وألحان خالد تاج الدين، وتوزيع أمين نبيل وماستر توما، أما الإخراج فكان للمخرج أيمن نور، وجرى تصويرها في القاهرة.

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بقلم محمود الرفاعى