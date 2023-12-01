استشهاد الصحفي الفلسطيني أدهم حسونة وعدد من أفراد عائلته في غزة

استشهد الصحفي الفلسطيني أدهم حسونة، مع عدد من أفراد عائلته، في قصف استهدف منزله في قطاع غزة، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية «وافا».

وأكّدت الوكالة الفلسطينية استشهاد الصحفي منتصر الصواف، مصوّر وكالة «الأناضول» التركية، وشقيقه مروان وعدد من أقربائه، بقصف إسرائيلي استهدف ساحة الشوا بمنطقة حي الدرج جنوب مدينة غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت نقابة الصحفيين، استشهاد الصحفي عبد الله درويش في قطاع غزة؛ ليرتفع عدد الصحفيين الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي إلى 73 شهيدًا.