ضياء رشوان: مساعي مصر مستمرة لوقف إطلاق النار في غزة

نفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من مزاعم وصول القصف الإسرائيلي في قطاع غزة إلى الجانب المصري من معبر رفح.

جهود مصرية لوقف إطلاق النار

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، خلال مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك جهودا مصرية هائلة من أجل وقف إطلاق النار بشكل تام في قطاع غزة بشكل تام.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر تبذل جهودا كبيرة لإدخال المساعدات الإغاثية والوقود إلى قطاع غزة من أجل دعم المستشفيات التي تستقبل المصابين جراء القصف الإسرائيلي.

كان ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عبّر عن تأسف مصر لكسر الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة، وأنها تبذل حاليا أقصى الجهود مع الشركاء، من أجل العودة للهدنة في أسرع وقت، ومدها لفترات أخرى، بما يسمح بمواجهة الأوضاع الإنسانية الخطيرة للأشقاء في قطاع غزة والتي وصلت لحد الكارثة، سواء بوقف الحرب عليهم، أو بسرعة وكثافة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم.