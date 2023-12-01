أوروبا.. أعلام مصر وصور الرئيس السيسي تتصدر المشهد الانتخابي في معظم الدول

شهدت الانتخابات الرئاسية بالخارج فى الدول الأوروبية، أمس، توافداً كثيفاً من المصريين وسط توقعات بزيادة الأعداد اليوم، نظراً لدوام العمل بأوروبا فى يوم الجمعة، وانتظمت عملية التصويت بالقنصليات والسفارات، فيما لم يجرِ الإبلاغ عن وجود مشكلات فى ظل تنسيق كبير من اتحادات المصريين والجاليات لتيسير العملية الانتخابية.

فى هولندا، قال سعيد عثمان، رئيس جمعية الصداقة الهولندية المصرية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع هولندا، إن اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية شهد طقساً مشمساً، على عكس اليومين الماضيين حين كانت تسود الثلوج كل مكان، وهو ما ساعد المواطنين من أبناء الجالية المصرية فى هولندا على سهولة الحركة والتنقل والخروج للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وأضاف «عثمان» لـ«الوطن» أن السفارة المصرية فى هولندا فتحت أبوابها من الساعة الثامنة والنصف، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن الأمس كان يوم عمل، فإن عشرات المواطنين أدلوا بأصواتهم، وأشار إلى أن جمعية الصداقة المصرية - الهولندية تعمل على المشاركة فى تنظيم الانتخابات، بالإضافة إلى مساعدة المواطنين الموجودين فى مناطق بعيدة عن السفارة من خلال توفير أوتوبيسات لنقلهم والتيسير عليهم للإدلاء بأصواتهم، وتابع: «وفّرناً وجبات طعام ومشروبات ساخنة للمواطنين، خاصة المواطنين الذين يأتون من مسافات تزيد على 200 كيلومتر»، وأكد «عثمان» أن عدداً كبيراً من المواطنين حرصوا على الحضور إلى مقر اللجنة الانتخابية، وهم يرفعون الأعلام المصرية وصور الرئيس السيسى.

وفى سياق آخر، قال عبدالحميد نقريش، الأمين العام للاتحاد العام للجالية المصرية فى فرنسا، ممثل فرنسا بالاتحاد العالمى للمواطن المصرى فى الخارج، إن هناك إقبالاً كبيراً من المصريين فى فرنسا، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، مضيفاً أنّ أبناء الجالية المصرية فى باريس ظهرت عليهم علامات الفرح والبهجة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية والحفاظ على حقهم الدستورى من أجل مصر واستمرار مسيرة التقدم والازدهار، حيث رفعوا أمام مقار اللجان الانتخابية أعلام مصر مُعلنين دعمهم للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى.

اليونان: توافد أبناء الجالية منذ الصباح الباكر على لجان الاقتراع

وفى اليونان، قال محمد رشاد الزفزاف، رئيس اتحاد الجالية المصرية فى اليونان، لـ«الوطن»، إن أبناء الجالية المصرية يتوافدون على مقر اللجنة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، رغم أن أمس كان يوم عمل، مضيفاً أن الأعداد تتزايد بعد الدوام إذ انتقلت أعداد كبيرة من أبناء الجالية والموجودين فى أماكن بعيدة عن طريق الأوتوبيسات لتسهيل العملية الانتخابية.

النمسا: المصريون يدلون بأصواتهم تحت الأمطار

وفى النمسا، أدلى المصريون فى الخارج بأصواتهم تحت المطر، وقال بهجت العبيدى، المتحدث الرسمى باسم حملة مواطن فى النمسا، إنّ اللجنة فتحت أبوابها منذ الساعة الـ10 صباحاً، أمس، إذ شهدت توافداً كبيراً من المصريين للإدلاء بأصواتهم، على الرغم من الأمطار الغزيرة، مشيراً إلى تنظيم الجالية المصرية وقفة أمام السفارة المصرية لدعم المرشح عبدالفتاح السيسى، متوقعاً زيادة الإقبال على اللجان اليوم وغداً.

وفى إسبانيا، قال الدكتور طارق النجار، وكيل الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بإسبانيا، إنه جرى فتح اللجنة الانتخابية فى السفارة المصرية، عند تمام الساعة 9 صباحاً بالتوقيت المحلى، مشيراً إلى أن عدد المصريين المسجلين فى إسبانيا من 4 إلى 6 آلاف أبدوا اهتماماً بالغاً بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وأضاف «النجار» أنه عادة ما يكون الإقبال فى اليومين الثانى والثالث من الانتخابات أكبر، نظراً لأن الجمعة يوم عمل فى إسبانيا، منوهاً بأن المصريين ينتظرون يوم الإجازة للإدلاء بأصواتهم، إذ جرى التواصل مع كل رموز الجالية المصرية لحث أبناء الجالية على المشاركة فى الانتخابات.

أوكرانيا: المصريون يؤدون واجبهم الوطني رغم أجواء الحرب

وفى السياق ذاته، قال الدكتور وليد عطية، رئيس الجالية المصرية فى أوكرانيا، إنّ الجالية تواصلت مع كل المصريين فى أوكرانيا عبر الصفحة الخاصة بالجالية بوسائل التواصل الاجتماعى رغم الأحداث التى تشهدها البلاد، فضلاً عن التواصل هاتفياً مع عدد كبير من أعضاء الجالية، وتابع «عطية» أن المصريين فى أوكرانيا أكدوا ضرورة حضورهم وأهمية دورهم الوطنى، خصوصاً فى ظل أحداث الحرب فى غزة، وضرورة الالتفاف حول الدولة المصرية ودعمها فى الظروف العصيبة التى تشهدها على حدودها.

ألمانيا: الناخبون يتحدون الطقس السيئ للإدلاء بأصواتهم

وفى ألمانيا، قالت نورا ناصيف، عضو الجالية المصرية فى ألمانيا، إن الانتخابات الرئاسية فى ألمانيا بدأت فى الساعة 9 صباحاً، مؤكدة أن الإقبال كان متوسطاً بسبب ظروف العمل أمس وأيضاً برودة الجو القارس، حيث حضر الناخبون حاملين الأعلام والورود وصور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأضافت «ناصيف» أن أبناء الجالية المصرية فى ألمانيا يدشنون حملات تنظيم واسعة لتوفير الأوتوبيسات للمواطنين القاطنين بالأماكن البعيدة، منوهة بوجود تعاون بين المصريين لتسهيل العملية الانتخابية عن طريق توفير أماكن فى سياراتهم لمواطنيهم واصطحابهم إلى مقر السفارة أو القنصلية.