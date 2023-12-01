رئيس الجالية المصرية بروسيا: الأمن والأمان أبرز دوافعنا للتصويت في الانتخابات الرئاسية

قال أيمن العيسوي رئيس الجالية المصرية في روسيا، إن اليوم الأول بانتخابات الرئاسة المصرية 2024 شهد إقبالا جيدا جدا خاصة مع برودة الطقس الذي سجل سالب 13 درجة مئوية، لافتا إلى أنه من المتوقع ارتفاع أعداد الناخبين بداية من الغد كونه يوم عطلة، إذ أن اليوم الجمعة في روسيا هو يوم عمل.

دوافع الجالية المصرية بروسيا للتصويت في الانتخابات

وأضاف «العيسوي»، في مداخلة هاتفية على راديو 9090، أن التصويت بالانتخابات الرئاسية حق دستوري ومشروع، وهو ما يدفع الجالية المصرية بروسيا إلى الحرص على التصويت من أجل وطنهم الأم مصر، واستكمال الجمهورية الجديدة وحياة كريمة، إضافة لشعورهم بأهمية الأمن والأمان لوطنهم.