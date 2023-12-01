دياب يشارك بصوته في الانتخابات الرئاسية بالسعودية

حرص الفنان دياب على المشاركة بصوته في الانتخابات الرئاسية، بالمملكة العربية السعودية، وذلك بحضورالسفير طارق المليجي قنصل عام مصر في الرياض.

وشارك عدد كبير من نجوم الوسط الفني، في الانتخابات الرئاسية، في العديد من الدول العربية، إذ يتواجدون هناك لتصوير والمشاركة في أحد الأعمال الفنية.

نجوم الفن يشاركون في الانتخابات الرئاسية بالخارج

كما أدلت الفنانة بدرية طلبة، والشاعر خالد تاج الدين، على الإدلاء بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية، في المملكة العربية السعودية.

بينما شاركت الفنانة أيتن عامر، في الانتخابات الرئاسية، بمقر البعثة الدبلوماسية المصرية في السعودية.

أحمد بدير يدلي بصوته في لبنان

فيما أدلى الفنان أحمد بدير، بصوته في الانتخابات الرئاسية، خلال وجوده في لبنان.

ويستمر التصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، على مدار 3 أيام، إذ تبدأ يوم الجمعة وتنتهي يوم الأحد المقبل.