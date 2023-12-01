التصويت بـ«كرسي متحرك وعكاز»: حب الوطن فرض علينا

توجَّه عدد كبير من المصريين بالخارج إلى مقار اللجان الانتخابية فى دول العالم، للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، التى انطلقت أمس وتستمر حتى الأحد المقبل، حاملين الأعلام المصرية ولافتات تحمل صور المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى.

وحرص عدد كبير من المصريين بالخارج، خاصة كبار السن، على المشاركة فى العرس الانتخابى، ليثبتوا للعالم مدى أهمية الانتخابات، ومن أبرز المشاهد توجَّه أحد المواطنين على كرسى متحرك، وانتظر دوره للإدلاء بصوته، وآخر توكأ على عكازه للتصويت.

صور كبيرة للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وعلم مصر، حملها المصريون فى الدول العربية والأجنبية، والكل كان ينتظر دوره لكى يدلى بصوته الانتخابى، وفقاً للصور التى نشرتها الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

الجاليات تكتب التاريخ داخل 137 سفارة وقنصلية

اصطحبت العائلات أطفالها إلى مقار اللجان الانتخابية، للمشاركة فى العُرس الانتخابى الديمقراطى الذى ينتظره المصريون منذ آخر عملية انتخابية فى عام 2018، وحرصت إحدى العائلات من الجالية المصرية فى السعودية على اصطحاب أطفالها معها للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وفى عمان حرص العديد من الأطفال المصريين، وعلى وجوههم علامات السعادة والفخر، على المشاركة فى العملية الانتخابية، حاملين الأعلام المصرية، فى لحظات خالدة تثبت مدى حرص الآباء على تعليم أطفالهم الانتماء الوطنى وأهمية الواجب الوطنى.

يُذكر أن الجاليات المصرية بالخارج استعدت للعملية الانتخابية وتم توفير كل المواصلات المجانية للمصريين، لتسهيل عملية التصويت فى انتخابات الرئاسة، خاصة القادمين من مدن بعيدة عن مقر السفارات والقنصليات المصرية.