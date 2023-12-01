قواعد منظِّمة لانتخابات المصريين بالخارج.. يُمنع تصوير البطاقات وتحرير مذكرات للمخالفين

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من القواعد الاسترشادية المنظمة للانتخابات الرئاسية، نصّت على الطرق الصحيحة للتصويت ومواعيده ومحاذير العملية الانتخابية داخل لجان الاقتراع. وتبدأ عملية الاقتراع فى تمام الساعة التاسعة صباحاً، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وذلك حتى لو لم يحضر من يمثّل المرشحين أو أىٌّ منهم، فيما يبدأ الاقتراع بإدلاء رئيس وأمناء وأعضاء اللجنة الفرعية بأصواتهم، وإثبات ذلك فى النموذج رقم 14 انتخابات رئاسية، ويتم السماح لمن يحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة ورئيس وأعضاء لجنة المتابعة بالمحكمة الابتدائية بالإدلاء بأصواتهم، وإثبات ذلك بالملاحظات بمحضر إجراءات اللجنة.

ويُسمح لمندوبى المرشحين حال قيدهم بكشوف الناخبين الخاصة باللجنة بالإدلاء بأصواتهم، ويتحقّق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومى، ولو لم تكن سارية، ولا يُعتد فى إثبات شخصية الناخب إلا ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر ثابت به الرقم القومى، كما يتحقّق من عدم وجود حبر فسفورى على أىٍّ من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت، ويكون الإدلاء بالصوت فى الخارج فى مقر القنصلية، أو البعثة الدبلوماسية، أو أىٍّ من المقار التى يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، بناءً على ترشيح وزارة الخارجية.

يتأكد رئيس اللجنة من غمس الناخب إصبعه في الحبر الفسفوري

وتحدّدت ضوابط التوقيع فى كشف الناخبين، من خلال تسجيل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومى للناخب فى الخانة المخصّصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية، ويقوم الناخب بالتوقيع بخطه أو بصمته -مرة واحدة- فى الخانة المخصّصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية، ثم يوقّع أمين اللجنة فى الخانة المخصّصة لذلك قرين توقيع الناخب، ويتسلم الناخب بعد ذلك بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة، بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومى الخاصة به، ويُدلى بصوته فى كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة مطوية بنفسه فى صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذى يُكلفه رئيس اللجنة بذلك.

ووفقاً لما حدّدته الهيئة الوطنية للانتخابات، يُمنع قيام الناخبين بتصوير بطاقات الاقتراع باستخدام الهاتف المحمول لتقديمه دليلاً على انتخابهم مرشحاً بعينه، لأن ذلك قد يشى باحتمال التصويت تحت تأثير وعد أو وعيد؛ لذا أوجبت الهيئة ضرورة ملاحظة رؤساء اللجان الفرعية ذلك ومنعه، وتحرير مذكرة بهذه الواقعة لمن يتم ضبطه، ويقوم رئيس اللجنة بالتأكد من غمس الناخب إصبعه فى الحبر الفسفورى.

تسهيلات لتيسير الإدلاء بالأصوات للمنتقبات وذوي الهمم

كما حدّدت القواعد الاسترشادية للانتخابات الرئاسية كيفية التعامل مع المرأة المنتقبة، من خلال التأكد من شخصيتها، وعدم سبق غمس أحد أصابعها فى الحبر الفسفورى بمعرفة رئيس اللجنة الفرعية، وله أن يكلّف بذلك إحدى السيدات أعضاء اللجنة، وفى حالة رفض الناخبة المنتقبة ذلك لا يُسمح لها بالإدلاء بصوتها، ويحق للناخبين من ذوى الإعاقة الذين لا يستطيعون الإدلاء بأصواتهم بأنفسهم طلب المساعدة من رئيس اللجنة وحده للإدلاء بأصواتهم، ويقوم رئيس اللجنة بإثبات حضوره فى كشوف الناخبين.

وأمرت الهيئة الوطنية للانتخابات بالتوقّف عن التصويت مؤقتاً لمدة ساعة للراحة تبدأ من الساعة الثالثة مساءً حتى الساعة الرابعة مساءً، على أن يقوم رئيس اللجنة بغلق مقرها بقفل تأمينى بعد التأكّد من سلامة غلق نوافذ وباب مقر اللجنة، وغلق فتحة صندوق الاقتراع المستخدَم بالقفل البلاستيكى وإثبات رقمه فى النموذج رقم 13 انتخابات رئاسية.

وفى حالة مخالفة أى شخص للقانون داخل مقر اللجنة الفرعية، يقوم رئيس اللجنة بضبط كل مخالفة للقانون، بالاستعانة بقوة تأمين المركز الانتخابى، وتحرير مذكرة بالواقعة، وتسليمها برفقة المتهم إلى رئيس قوة التأمين لإرساله إلى النيابة العامة.