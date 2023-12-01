الأمريكتان وأستراليا.. إقبال كبير على صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية

توافدت أعداد كبيرة من المصريين بالخارج على صناديق الاقتراع فى مختلف بقاع العالم، إذ شهد اليوم الأول للاستحقاق الدستورى انتظاماً فى عملية التصويت بالقنصليات والسفارات، ولم يجرِ الإبلاغ عن وجود مشكلات فى ظل تنسيق كبير من اتحادات المصريين والجاليات فى أفريقيا وأستراليا والأمريكتين، مع تباين مواعيد فتح اللجان من دولة لأخرى وفقاً لاختلاف التوقيتات.

وبدأ التصويت فى معظم دول قارة أمريكا الجنوبية، أمس، فى تمام الثانية ظهراً، وتحديداً فى دول البرازيل والأرجنتين وأوروجواى وباراجواى وتشيلى، وقال كريم حجازى، مستشار بالسفارة المصرية فى البرازيل، إن الوضع فى السفارة يسير بسلاسة وهدوء، إذ أُجرى جميع الترتيبات والتجهيزات ووفِّرت كل المستندات الخاصة بالعملية الانتخابية من أجل تسهيلها على المواطنين المصريين بالبرازيل.

أسقف إيبارشية سيدني: تجربة تاريخية تعكس عظمة مصر

وأكد «حجازى»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجالية المصرية فى البرازيل صغيرة ومعظمها خرج إلى العاصمة برازيليا، ونظراً لكبر مساحة البرازيل يتم التنقل بداخلها بالطيران الذى يستغرق ساعات طويلة، مؤكداً أن السفارة على استعداد لاستقبال واستيعاب أى أعداد من الناخبين، وأضاف أن المواطنين الذين حضروا للإدلاء بأصواتهم تم التعاون معهم على أكمل وجه، فضلاً عن توفير أماكن للراحة والانتظار لهم.

وفى أستراليا، توافد المصريون على مقر اللجنة الانتخابية بالسفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم، وقال الأنبا دانييل، أسقف إيبارشية سيدنى فى أستراليا، إنّ هناك عدداً كبيراً يشاركون فى الانتخابات الرئاسية فى سيدنى، على الرغم من أن أمس، الجمعة، كان يوم عمل، وأكد «دانييل» أن الكنائس المصرية الموجودة فى أستراليا تواصل دعم وتشجيع المصريين للمشاركة بالانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى توافد أعداد كبيرة من أبناء الجاليات حاملين الأعلام المصرية وصور المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى.

وأضاف أسقف إيبارشية سيدنى فى أستراليا لـ«الوطن»، أنّ «مصر، الدولة العظيمة، تشهد حالياً إجراء الانتخابات الرئاسية، وهى تجربة تاريخية تعكس الإنجازات العظيمة والقدرات التى تم تحقيقها فى جميع المجالات داخل البلاد وخارجها، بفضل جهود المسئولين المخلصين، ونحن ملتزمون بأداء واجبنا نحو وطننا الأم مصر، بالمشاركة فى هذه الانتخابات».

وفى الولايات المتحدة الأمريكية، آخر المناطق الزمنية للإدلاء بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية، أفادت القنصل العام فى ولاية نيويورك السفيرة هويدا عصام، بأنها أتمت كل التجهيزات اللازمة لأداء الناخبين دورهم الوطنى فى الاستحقاق الدستورى، وأكدت «عصام» أن هناك تعاوناً بين القنصلية وشرطة نيويورك لتأمين الانتخابات، مشيرة إلى إغلاق الشارع الذى تقع به القنصلية المصرية لسهولة نزول الناخبين من سياراتهم، للتيسير على أبناء الجالية المصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية، وفقاً لـ«القاهرة الإخبارية».

وتوافد المصريون المقيمون بالدول الأفريقية على صناديق الاقتراع منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم، حيث تعمل اتحادات المصريين بالخارج والجاليات فى العواصم الأفريقية على تسهيل العملية الانتخابية، وتوفير وسائل النقل اللازمة لمساعدة الناخبين بالمناطق النائية على التوجه إلى اللجان الانتخابية.

إقبال كبير في نيجيريا وبوروندي وتشاد.. والسفارات تسهل عملية التصويت.. وتوفير أماكن للراحة والانتظار للناخبين في البرازيل

واستقبلت سفارة مصر فى نيجيريا أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم، وشهد المقر الانتخابى بالسفارة إقبالاً من المواطنين.

وفى بوروندى، دعت الجالية المصرية الجميع للمشاركة حضورياً فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم الذى يعد حقاً وواجباً لكل مواطن مصرى له حق الانتخاب قانوناً.

وفى تشاد، توافد الناخبون المصريون على السفارة المصرية التى حرصت على تسهيل إجراءات التصويت.‎