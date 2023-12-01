أكمل نجاتي: دول الخليج شهدت إقبالا كثيفا بالانتخابات.. ونتوقع زيادة الأعداد بأوروبا غدا

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غرفة عمليات، لمتابعة تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، والتي بدأت في التاسعة من صباح اليوم الجمعة، بالتوقيت المحلي لكل دولة وتستمر حتى الأحد 3 ديسمبر الجاري، حتى انتهاء التصويت في آخر دولة.

العملية الانتخابية خارج مصر تتم في عدد 137 سفارة وقنصلية

وأكد النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الغرفة بدأت عملها اعتبارًا من مساء الأمس في العاشرة مساء، نظرا لبدء التصويت في بعض الدول لاختلاف التوقيتات المحلية للدول، موضحًا أن العملية الانتخابية خارج مصر تتم في عدد 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وقال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تصريح لـ«الوطن»، إن دول الخليج شهدت إقبالا كثيفا اليوم على مقرات الانتخابات، مشيرًا إلى أن الكويت والسعودية، والإمارات من أكثر الدول التي شهدت إقبالا على مقرات الناخبين، متابعا: «الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية ضربت مثلا كبيرا في الإقبال على العملية الانتخابية، وقطعت مسافات كبيرة للوصول إلى مقر الاقتراع بالرياض والذي يبعد كثيرا عن باقي المناطق».

غرفة عمليات التنسيقية

وأشار «نجاتي» إلى التواجد البارز للأربع حملات الرئاسية اليوم، في الخارج، مؤكداً أنه يدل على وعي وجودة إدارة الحملات، لافتا إلى أن غرفة عمليات التنسيقية منعقدة على مدار 3 أيام، موضحا أن التنسيقية كان لديها متطوعون في عدد من الدول، لرصد عمليات التصويت، مشيرا إلى أنه يتوقع زيادة الإقبال على مقرات الاقتراع في دول أوروبا الأحد المقبل باعتباره يوم الإجازة، موضحا أن هناك مشاركات في العملية الانتخابية بدول أوروبا على الرغم من موجات الصقيع والبرودة التي تتعرض لها.

وطالب عضو التنسيقية المصريين في الخارج، بالإدلاء بأصواتهم، والحفاظ على حقهم الدستوري، في اختيار من يمثلهم.