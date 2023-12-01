غرفة عمليات «التنسيقية»: المصريون في قطر يتوافدون على السفارة للمشاركة بالانتخابات الرئاسية
كتب:
محمد أيمن سالم
08:43 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
أبناء الجالية المصرية في قطر
واصل أبناء الجالية المصرية في قطر، توافدهم على السفارة المصرية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والإدلاء بأصواتهم.
وحرص أبناء الجالية المصرية على رفع الأعلام المصرية أثناء الإدلاء بأصواتهم الانتخابية، والتقاط الصور التذكارية حاملين جوازات سفرهم المصرية، مرددين هتافات وطنية.
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.