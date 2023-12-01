«الأحزاب» تشيد بالتنظيم والتوافد.. و«التنسيقية» ترصد حجم الإقبال على اللجان

أشاد عدد من الأحزاب والكيانات السياسية بحجم الإقبال وتفاعل المصريين فى الخارج مع الانتخابات الرئاسية 2024، وحرصهم على التوافد والمشاركة بالإدلاء بأصواتهم فى مقرات سفارات الدول المختلفة، وذلك منذ أن بدأت العملية الانتخابية فى دولة نيوزيلندا مع فارق توقيت يصل إلى 11 ساعة، ثم أستراليا، ثم اليابان.

وأصدرت غرفة العمليات المركزية بـ«تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» بيانها الأول بشأن متابعة الانتخابات الرئاسية للمصريين فى الخارج، منذ مساء أمس أول، وعلى مدار الساعة، مع بدء العملية الانتخابية فى نيوزيلندا باعتبارها أول دولة تُفتح فيها لجان التصويت.

وتابعت الغرفة المركزية سير العملية الانتخابية على مدار الساعة، وفى مختلف دول العالم عبر متابعيها من المصريين بالخارج فى مختلف القارات، كما رصدت حجم الإقبال والتفاعل الإيجابى للمصريين فى الخارج بالمشاركة والإدلاء بأصواتهم الانتخابية داخل اللجان، عن طريق مجموعة من الصور للناخبين فى مختلف الدول، ونشرتها عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك».‎

وأكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن تنظيم العملية الانتخابية فى الخارج يعكس قدرة ومهارة وتمكُّن جميع مؤسسات الدولة المسئولة عن كل التجهيزات الإدارية اللازمة؛ لتسهيل إجراء العملية الانتخابية على أبناء الوطن فى الخارج، خصوصاً الجهاز الإدارى والتنفيذى للهيئة الوطنية والمسئولين بوزارة الخارجية.

وأضاف «موسى»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إقبال المصريين على التصويت فى الانتخابات الرئاسية فى الخارج يكشف ذلك الارتباط والانتماء الشديد للوطن وقضاياه واستقراره ومصيره.

«المؤتمر»: اليوم الأول يشير إلى نتائج طيبة واهتمام بالغ من المصريين لاختيار قائدهم

وقال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية يشير إلى نتائج طيبة واهتمام بالغ من المصريين بالخارج، الذين أكدوا اهتمامهم بهذا الاستحقاق الدستورى المهم، وهو الأمر الذى يربطهم بالدولة واختيار قائدها لمرحلة وفترة تالية.

وأضاف «فرحات» أن الدولة أقامت مبادرات عديدة للمصريين بالخارج واهتمت بهم، وأصبح لهم تمثيل فى مجلس النواب، وهو ما تجنى ثماره الدولة الآن من خلال حشد المصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم الانتخابية.

وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، إن اليوم الأول من تصويت المصريين فى الخارج بالانتخابات الرئاسية لم يسجل حادثة انتهاك واحدة، ولم يسجل أى ملحوظة على أداء الحملات الانتخابية للمرشحين الأربعة، فضلاً عن تحرك العملية الانتخابية وسط تعاون وتآزر بين الحملات، فى ظل المنافسة على كسب ثقة الناخبين، دون الخروج عن ميثاق الشرف الانتخابى.

وأضاف «الشهابى» أن انطلاق الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية أمس هو إتمام لعملية انتخابية نظيفة نزيهة، كانت فيها الأجهزة بإدارة الهيئة الوطنية للانتخابات على حياد تام، ونفذت وضعها الذى أعلنته منذ بدء فتح أبواب الترشح بأنها ستكون على مسافة واحدة من المرشحين، وستدير الانتخابات بحرية ونزاهة وحيدة كاملة.

وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن المشاركة واجب وطنى وحق دستورى لكل الناخبين، مطالباً جميع الجاليات المصرية فى الخارج بالنزول إلى صناديق الاقتراع، والإدلاء بأصواتهم.

«اتحاد العمال»: نحث كل الشعب على الإدلاء بأصواتهم

وفى السياق ذاته، يتابع اتحاد عمال مصر ونقاباته العمالية تصويت العمال المصريين فى الخارج. وقال هشام المهيرى، رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الاتحاد يتابع مشاركة العمال المصريين فى الخارج، سواء الدول العربية أو الأوروبية، من خلال متابعة التسهيلات لمشاركة العمال المصريين بالانتخابات الرئاسية فى الخارج، وذلك من منطلق دورهم الوطنى تجاه وطنهم وممارسة حقهم الدستورى، مشيراً إلى الفعاليات التى قامت بها مختلف النقابات لحث العمال على النزول والمشاركة.