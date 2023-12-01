وزير خارجية زيمبابوي الأسبق: على الغرب الشعور بالعار بسبب موقفه تجاه غزة

قال الحزب الحاكم في جمهورية زيمبابوي، إنّ الفظائع الإسرائيلية في قطاع غزة فاقت القدرة على الاستيعاب، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي هو أعلى درجات الإرهاب، بسبب وكالة الأبناء الفلسطينية «وفا».

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

من ناحيته، أوضح سكرتير العلاقات الخارجية، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الإفريقي لزيمبابوي، وزير الخارجية الأسبق سيمباراشي مومبينغيغوي، أن الحكومات الغربية تتجاهل أصوات شعوبها، التي ترفض العدوان، ولا أحد من القوى الغربية مستعدًا للإعلان أن ما فعلته إسرائيل في غزة، عبارة عن جرائم ضد الإنسانية.

وبيّن في كلمة الحزب، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أنه على العالم الغربي أن يحني رأسه خجلا، ويشعر بالعار، بسبب معاييره المزدوجة الوقحة، فهم يدعمون القصف الإسرائيلي في غزة، الذي تجاوز ما شهدته هيروشيما وناجازاكي من دمار شديد، ويتجاهلون أن للشعب الفلسطيني كل الحق في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، بموجب القوانين الدولية.

جمهورية زيمبابوي تدعم غزة

وأكد أنّ جمهورية زيمبابوي ستستمر بدعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي دون تردد، مردفًا:« مررنا بنفس الظروف الكفاحية، خلال نضالنا ضد نظام الفصل العنصري، إبان حكم البيض في روديسيا الجنوبية».

وأضاف أن إسرائيل تحاول تضليل العالم بتسويقها أنها ضحية الشعب الفلسطيني، متسائلا: «هل هناك مستوى إرهاب أعلى من احتلال شعب وبلده والاستيلاء على موارده وثرواته؟».

وأشار إلى أن إسرائيل تمكنت من ارتكاب جرائمها في قطاع غزة، لأن القوى الغربية، سمحت لها بذلك، وما زالت تسمح لها بذلك: «من المعيب أننا رأينا بعض الزعماء الغربيين، يتوافدون على نتنياهو لتكريمه، مما شجعه للوصول لهذا المستوى من الوحشية، ضد الشعب الفلسطيني».

من جانبه قال سفير دولة فلسطين لدى جمهورية زيمبابوي، تامر المصري، إن إسرائيل قد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة لم يشهدها التاريخ الحديث، وفاقت ما جرى في الحرب العالمية الثانية من فظائع، لأنها ضمنت الحماية من المساءلة.