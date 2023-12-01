تقرير أمريكي يكشف خطة الاحتلال الإسرائيلي لاغتيال قادة الفصائل الفلسطينية

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكالات الاستخبارات بوضع خطط لاغتيال كبار قادة الفصائل الفلسطينية، الذين يعيشون خارج غزة في أي مكان بالعالم، ونشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية تقريرًا يكشف خطة دولة الاحتلال الإسرائيلي لاغتيال قادة الفصائل الفلسطينية في جميع أنحاء العالم، بمجرد انتهاء حربها في قطاع غزة.

خطط لاغتيال كبار قادة حماس

وبحسب التقرير، دعا البعض إسرائيل إلى اغتيال خالد مشعل رئيس حماس في الخارج وآخرين على الفور بعد هجوم 7 أكتوبر، الذي نفذته الحركة على دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكالات الاستخبارات بوضع خطط لاغتيال كبار قادة الفصائل الفلسطينية، الذين يعيشون خارج غزة في أي مكان بالعالم.

ونشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية تقريرا يكشف خطة دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ لاغتيال قادة حركة الفصائل الفلسطينية، وتذكر هذه الخطة بفترة السبعينيات، عندما شرعت إسرائيل في حملة استمرت لسنوات لاغتيال قادة الفصائل الفلسطينية من مخططي هجوم الألعاب الأولمبية على البعثة الرياضية الإسرائيلية في ميونيخ.

ردود الفعل العكسية

ولمح نتنياهو إلى خطط إسرائيل لتنفيذ اغتيالات في الخارج في خطاب ألقاه في أواخر نوفمبر، مما أثار حفيظة البعض الذين فضلوا إبقاء الحملة المستقبلية طي الكتمان، حسب الصحيفة الأمريكية.

وقال نتنياهو بصريح العبارة خلال كلمة يوم 22 نوفمبر: «لقد أصدرت تعليماتي للموساد بالعمل ضد قادة حماس أينما كانوا»، وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن عمليات الاغتيال في الخارج يمكن أن تنتهك القانون الدولي وتتعرض لخطر ردود الفعل العكسية من الدول التي تتم فيها العملية.