خبير «نظم انتخابية»: الأحزاب عليها دور في توعية الجاليات بضرورة المشاركة بإيجابية «حوار»

قال عبدالناصر قنديل، الأمين المساعد لحزب التجمع وخبير النظم الانتخابية، إن مشهد اليوم الأول من عملية تصويت المصريين فى الخارج على الانتخابات الرئاسية 2024، شهد حضوراً مميّزاً وإقبالاً كثيفاً، وتنظيماً فعّالاً من الجاليات المصرية، وهو ما انعكس على صورتهم أمام العالم.. وإلى نص الحوار:

كيف رأيت المشهد الانتخابى فى اليوم الأول من بدء التصويت فى الخارج؟

- الأداء العام للناخبين المصريين فى الخارج يدعم أهمية الانتخابات الرئاسية الحالية، والتى تأتى فى ظروف بالغة الحدة عزّزت بقوة من إقبال المصريين، وحرصهم على المشاركة، باعتبارها رسالة إلى الموجودين فى الداخل؛ لضرورة مشاركتهم فى التصويت وحرصهم على رفع نسبه، وهو ما نتوقع ونتمنى استمراره لتحقيق نسبة غير مسبوقة لمشاركة المصريين فى جميع الانتخابات.

فى رأيك، ما أهمية المشاركة الإيجابية والفعّالة للمصريين بالخارج فى هذا الاستحقاق الدستورى؟

عبدالناصر: اليوم الأول في الخارج شهد إقبالا كثيفا وحضورا مميّزا

- مشاركة المصريين المقيمين فى الخارج تحقّق الكثير من الأهداف وليس هدفاً واحداً، أولاً: من رفع نسب التصويت العامة باعتبار أن أرقام الجاليات المصرية تُشكّل نسبة لا يُستهان بها فى المجموع العام للناخبين، وثانياً: مشاركتهم هى تقوية حقيقية لوشائج الانتماء للوطن وتعزيز أواصر الارتباط به، وثالثاً: مساهمتهم فى رسم المشهد العام واختيار الفاعلين به ضمانة حقيقية لمصالحهم وحماية حقوقهم فى الدول التى يقيمون بها، والتى سترى قوة ارتباط هؤلاء المصريين وتآذرهم فى مواجهة كل التحديات، بحيث تصير الفائدة متبادلة مع إيجابية وكفاءة المشاركة.

ما المطلوب من الشخصيات العامة والرموز فى الخارج؟

- الشخصيات العامة والرموز هم بمثابة قاطرة أو موجّه لنسب الإقبال والمشاركة فى الانتخابات داخل الدول التى يوجدون بها، ومكانتهم ستنعكس بالضرورة فى سلوكيات المحيطين بهم، لذا ينبغى عليهم العمل الفاعل فى أوساط الجاليات، لتعزيز وتحفيز المشاركة فى التصويت، من خلال الحرص على تنظيم وتيسير المشاركة، والحشد للناخبين، خاصة فى المناطق النائية، والتواصل مع الأسر والمجموعات التى تعيش فى مدن خارج العاصمة، والحرص على التصويت المبكّر لتحفيز الجميع على المشاركة.

ما الدور المنتظر والمطلوب من الأحزاب السياسية فى هذه المرحلة الأولى من الانتخابات؟

- الأحزاب السياسية هنا عليها دور كبير فى توجيه عناصرها وقياداتها الموجودة فى الخارج؛ لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة، وشرح تأثيراتها فى رسم المشهد العام وسط الظروف والتحديات التى تمر بها المنطقة، وصولاً إلى استغلال قدرات ومهارات التنظيم والحشد لدى عناصر الأحزاب فى توجيه وتنظيم المشاركة الجماعية والكثيفة فى الانتخابات، وإدارة تحركاتهم من مختلف المدن والمجموعات لمقار التصويت فى السفارات والقنصليات.

الانتخابات الرئاسية 2024 نقلة نوعية في شكل وطبيعة دور الجاليات المصرية بالخارج وفي إثبات أهميتها

للجاليات المصرية دور كبير فى هذه المرحلة.. فما المطلوب منها؟

- الحقيقة أن الانتخابات الرئاسية 2024 مثّلت نقلة نوعية فى شكل وطبيعة دور الجاليات المصرية فى الخارج، وفى إثبات أهميتها، سواء على مستويات التوعية بضرورات المشاركة أو اتخاذ الخطوات الإيجابية؛ لتذليل العقبات والمعوقات التى تُصعّب من تحرّك المصريين كأفراد من مدن إقامتهم، عن طريق تعزيز التنقّل الجماعى أو توفير متطلباته، فضلاً عن تحديد أبرز القضايا والمشكلات التى تواجه هذه الجاليات، ومناقشتها مع حملات المرشحين، والتى تعاملت بكفاءة بالغة فى عقد اللقاءات المباشرة وعبر الفيديو كونفرانس لتحفيزهم وتنظيم جهودهم للمشاركة.

كيف تنعكس المشاركة الإيجابية فى الانتخابات على صورة الجاليات المصرية بالخارج؟

- المشاركة الكثيفة للجاليات المصرية المقيمة فى الخارج ستنعكس بالضرورة على أوضاعها وحياتها فى الدول التى يقيمون بها، وستُحسّن ظروفهم المعيشية وتحرّكهم الجماعى دفاعاً عن حقوقهم، بقدر ما ستُسهم فى تطوير وتعزيز القوة الناعمة والمؤثّرة للدولة، بما يجعلها قادرة على انتزاع المكاسب لصالحهم والتدخّل دفاعاً عنها.

ما أبرز ما لفت انتباهك فى اليوم الأول من التصويت بالخارج؟

- الحقيقة أن هناك 3 ملاحظات أولية تلفت الانتباه فى المشهد الانتخابى لليوم الأول فى تصويت المصريين بالخارج، أولاها: كفاءة ودقة الإجراءات والتنظيم الذى اعتمدته الهيئة الوطنية للانتخابات فى إطار استعدادها للانتخابات، ومعالجتها للملاحظات حول العوائق فى العمليات السابقة، بما أسهم فى رسم مشهد نموذجى لعمليات التصويت والمشاركة، ثانياً: التنظيم الشديد والإقبال الملحوظ فى المشاركة، واعتمادها على تنظيم التحرّك الجماعى، خاصة للموجودين فى مدن بعيدة عن العاصمة، والتى أسهمت فيه بشدة حملات بعض المرشحين، خاصة حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، التى أدارت حملة بالغة الكفاءة للتواصل الدائم والمستمر مع الجاليات المصرية المقيمة بالخارج، وهو أمر نحتاج إلى دراسته وتعزيزه مستقبلاً، ثالثاً: الدور الواضح الملموس للجاليات فى توفير الراحة، وتنظيم جهود المشاركة الجماعية أمام الجاليات، وتشكيل غرف عمليات تتواصل وتتداخل لتذليل أى عقبات تواجههم.

رسالة للناخبين المصريين في الخارج

فى الحقيقة أهم رسالة توجّه إلى المصريين بالخارج، ونحن بصدد الاستحقاق الانتخابى الأهم والأبرز لاختيار الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية، متمثلاً فى شخص رئيس الجمهورية، هى ضرورة مشاركتهم فى العملية الانتخابية بكثافة وإقبال يتناسب مع نضالات ومطالبات كانت محفزاً لأن يتم إدراج مادة دستورية تعزّز من مشاركتهم فى رسم الصورة العامة للمشهد الوطنى، وتأكيد انتمائهم وتمسكهم بهويتهم المصرية، وفى ظل ما يمثله المنصب من ضمانة لحقوقهم ووجودهم كقوة ناعمة تُعزّز مكانة الدولة وقوتها على الصعيد الإقليمى والدولى.