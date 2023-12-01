غرفة عمليات حملة فريد زهران تصدر بيانها الأول: تلقينا دعما في 25 دولة

أصدرت غرفة عمليات حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بيانها الأول لمتابعة تصويت المصريين في الخارج على الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكدت الحملة أن غرفة عمليات فريد زهران تتابع عملية تصويت المصريين في الخارج منذ اللحظات الأولى لبدء عملية التصويت من خلال العديد من مندوبيها المتواجدين في مراكز الاقتراع بكافة مدن العالم.

حملة فريد زهران

وتلقت الحملة صورًا وفيديوهات توثق عملية تصويت العديد من المواطنين المصريين في الخارج لصالح المرشح فريد زهران، خاصة في الدول التي يتواجد بها مندوبيها في أكثر من 25 دولة.

وتلقت الحملة عدد من الشكاوى من المصريين بالخارج بسبب بُعد مراكز الاقتراع عن أماكن سكنهم وعملهم مما يتطلب وقتًا ونفقاتٍ لا يستطيع البعض تحملها، وطالبوا بإعادة نظام الاقتراع عن طريق البريد الذي كان معمولًا به في السابق.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتناشد حملة المرشح فريد زهران المواطنين المصريين بالخارج الاستمرار في الإقبال على التصويت باعتباره واجبًا وحقًا دستوريًا أساسيًا للمواطن، وضمان للتداول السلمي للسلطة وتحقيق التغيير الديمقراطي السلمي الآمن.

وستعلن الحملة عن تقارير متابعتها لسير العملية الانتخابية في الخارج يوميًا بشكل مستمر بنهاية كل يوم.