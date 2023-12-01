انطلاق المؤتمر الجماهيري لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران بسوهاج

بدأ منذ قليل، المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي، بسوهاج، الذي يُقام لعرض برنامجه الانتخابي والحوار مع المواطنين، حول أبرزالنقاط التي يشملها البرنامج الانتخابي في محاوره الثلاث، الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وجاء ذلك بحضور حاشد من أهالي سوهاج، وعدد من أعضاء حملة المرشح وذلك ضمن مجموعة من المؤتمرات التي تعقدها الحملة، باستمرار في مختلف المحافظات المصرية.

مؤتمر فريد زهران بالمنيا

وكانت نظمت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، مؤتمرًا جماهيريًا في دير مواس بمحافظة المنيا، بحضور جماهيري موسع؛ لمناقشة البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي.

غرفة متابعة الانتخابات الرئاسية

وفي سياق متصل، تواصل غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية بالخارج، متابعة سير الانتخابات في الخارج مع أعضاء الحزب وممثلي الحملة في عدد من الدول العربية والأجنبية، لمتابعة الاستعدادات الجارية لإتمام العملية الانتخابية، وتتابع الغرفة عن طريق ممثلي الحملة ووسائل التواصل الاجتماعي، ردود فعل المصريين بالخارج والإجابة عن استفساراتهم وتذليل العقبات التي قد تواجههم بالتواصل مع السفارات والقنصليات المصرية.