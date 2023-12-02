طالبات المنيا الثانوية يقدمن فيديو عن إنجازات الدولة بإنشاء مدن ذكية

أعلنت مدرسة المنيا الثانوية للبنات عن عمل فيديو عن المدن الذكية، وذلك تفعيلا لأنشطة مبادرة وطني تحت شعار «إنجازات تتوالى وطموحات تتحقق» تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حمدي مصطفي وكيل وزارة التعليم، والدكتور علي عبد السلام مدير إدارة المنيا التعليمية، وبإشراف نجلاء الكاشف منسق عام المبادرة.

مدن تعتمد على التكنولوجيا الحديثة

وأوضحت الطالبات وهن رقية وائل، هنا أشرف، رحاب عبد التواب، وجومانا مينا في الفيديو الذي تم إعداده بإشراف راندا علي كامل مدير المدرسة، ومها شمردن معلم الحاسب الآلي، أن المدن الذكية هي مدن تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المرافق والبنية التحتية، كما أنها تسعى إلى توفير بيئة مستدامة صديقة للبيئة.

طفرة كبيرة في قطاعي الاتصالات والعقارات

وتعد المدن الذكية إحدى أهم نقاط القوة التي تؤدي إلى إحداث طفرة كبيرة في قطاعي الاتصالات والعقارات في مصر، حيث تسعى الحكومة لبناء جميع المدن الجديدة بنظام المدن الذكية.

وحتى الآن، تم البدء في تنفيذ 14 تجمعًا عمرانيًّا جديدًا في شتى أنحاء الجمهورية، وهي:

العاصمة الإدارية الجديدة

العلمين الجديدة

المنصورة الجديدة

شرق بورسعيد

ناصر بغرب أسيوط

غرب قنا

الإسماعيلية الجديدة

رفح الجديدة

مدينة ومنتجع الجلالة

الفرافرة الجديدة

العبور الجديدة

توشكى الجديدة

شرق العوينات.

وتعد المدن الذكية إنجازًا مصريًا جديدًا يدفع عجلة التنمية في البلاد، ويساهم في تحقيق أهداف مصر في بناء مجتمع رقمي مستدام.