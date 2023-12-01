رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«تعليم المنيا»: عقد مقابلات المرشحين للعمل رؤساء ووكلاء لجان امتحانات الدبلومات الفنية

كتب:

اسلام فهمي
09:32 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
عقد مقابلات المرشحين للعمل بلجان المراقبة

عقد مقابلات المرشحين للعمل بلجان المراقبة

اجتمعت لجنة المقابلة، برئاسة حمدي مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، وعضوية أحمد فاروق مدير إدارة التعليم الصناعي، وحضور هاني يسري مدير مكتب وكيل الوزارة، لاختيار رؤساء ووكلاء لجان الإدارة والنظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بنوعياتها الصناعي والزراعي والتجاري.

تحقيق العدالة والشفافية ونزاهة الامتحانات

وناقشت اللجنة مع المرشحين اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات، إلى جانب التعليمات التي يجب اتباعها لضبط سير عملية الامتحانات، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية ونزاهة الامتحانات.

وأكد مدير المديرية أن امتحانات الدبلوم الفنية هي مهمة قومية، لا تقل أهمية عن امتحانات الثانوية العامة، فكلاهما يجب الإعداد الجيد لهما، وتوفير الاجراءات كافة والدعم لإتمام الامتحانات بأمان ونجاح.

إعلان أسماء المرشحين الذين جرى اختيارهم

وأوضح أن اللجنة سوف تعلن عن أسماء المرشحين الذين جرى اختيارهم للعمل في لجان امتحانات الدبلومات الفنية في وقت لاحق.

اقرأ المزيد:

إيقاف وإزالة 7 حالات أعمال بناء بدون ترخيص بملوي في المنيا

تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بالحميات وإضافة 76 سريرا بمستشفيات المنيا

بـ100 جنيه.. طرح 27 ألف كرتونة مواد غذائية بأسعار مخفضة في المنيا

إزالة 60 حالة تعد على الأراضي الزراعية في 6 مراكز المنيا
بقلم اسلام فهمي