«تعليم المنيا»: عقد مقابلات المرشحين للعمل رؤساء ووكلاء لجان امتحانات الدبلومات الفنية

اجتمعت لجنة المقابلة، برئاسة حمدي مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، وعضوية أحمد فاروق مدير إدارة التعليم الصناعي، وحضور هاني يسري مدير مكتب وكيل الوزارة، لاختيار رؤساء ووكلاء لجان الإدارة والنظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بنوعياتها الصناعي والزراعي والتجاري.

تحقيق العدالة والشفافية ونزاهة الامتحانات

وناقشت اللجنة مع المرشحين اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات، إلى جانب التعليمات التي يجب اتباعها لضبط سير عملية الامتحانات، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية ونزاهة الامتحانات.

وأكد مدير المديرية أن امتحانات الدبلوم الفنية هي مهمة قومية، لا تقل أهمية عن امتحانات الثانوية العامة، فكلاهما يجب الإعداد الجيد لهما، وتوفير الاجراءات كافة والدعم لإتمام الامتحانات بأمان ونجاح.

إعلان أسماء المرشحين الذين جرى اختيارهم

وأوضح أن اللجنة سوف تعلن عن أسماء المرشحين الذين جرى اختيارهم للعمل في لجان امتحانات الدبلومات الفنية في وقت لاحق.