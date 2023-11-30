إيقاف وإزالة 7 حالات أعمال بناء بدون ترخيص بملوي في المنيا

شن رئيس مركز ومدينة ملوي، حملة لرصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين، وتمت إزالة 3 حالات أعمال بناء مخالف بدون ترخيص، بحي غرب المدينة، وذلك بحضور رئيس الحي ومدير التنظيم ومسؤول عمليات الوحدة، وعلى الفور تمت إزالة المخالفة والتحفظ على المواد المستخدمة فالبناء.

التحفظ على الأخشاب المستخدمة في أعمال الشدة الخشبية

كما نفذت الوحدة المحلية لمجلس قروي دروة، برئاسة على حسن رئيس القرية، من إزالة بناء مخالف بدون ترخيص بقرية دروة، وإزالة وفك شدة خشبية وتم التحفظ على الأخشاب المستخدمة في أعمال الشدة الخشبية واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم رصد حالة أعمال بناء مخالف بقرية أبشادات برئاسة أشرف سطوحي رئيس القرية وبرفقته عدد من الجهات المعنية، وتمت إزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

كما تمكن محمد عبدالغني نائب رئيس المدينة، من إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بالدور السادس علوي بجوار النادي الرياضي بحي شمال2،مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، كما قام عمر إبراهيم رئيس حي جنوب المدينة من إزالة أشغال طريق بشارع الشيخ ناصر، للقضاء على العشوائيات بالشوارع الرئيسية.

وشدد «السايس» على استمرار الحملات الميدانية والمتابعة المستمرة للقضاء على حالات البناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء الوزير أسامه القاضي محافظ المنيا بالقضاء على عشوائية البناء، وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.