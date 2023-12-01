مسلم: الهدنة كانت فرصة لدخول عدد كبير من الشاحنات لقطاع غزة

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن معبر رفح له جانبان، الأول ناحية مصر وهو مفتوح طوال الوقت لدخول المساعدات، والثاني ناحية فلسطين، وهو ما تهدد إسرائيل من خلاله.

وأوضح «مسلم» خلال استضافته عبر قناة الغد، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تستطيع استهداف أي شاحنة عند دخولها، وبالتالي الأمور ليست في أمان، لافتًا إلى أن الهدنة كانت فرصة لدخول عدد كبير من الشاحنات لقطاع غزة، وحتى الآن كمية المواد والسلع والأدوات الطبية وغيرها من المستلزمات التي دخلت إلى فلسطين 70% منها من مصر و30% من دول العالم.

وتابع «مسلم» أن الأمر يحتاج طوال الوقت إلى موافقة إسرائيلية، الأمر الذي يتطلب تدخلا أمريكيا، وكل المساعدات التي دخلت سواء قبل الهدنة أو أثناء الهدنة، تمت بموافقة إسرائيلية وضغط أمريكي، موضحًا أن مصر تبذل جهدها منذ اليوم الأول بالضغط على أمريكا وعلى إسرائيل كذلك، لدخول المساعدات قائلا: «مصر ربطت بين خروج الأجانب ودخول المساعدات، وكانوا في البداية يريدون خروج الأجانب من معبر رفح دون أن تدخل المساعدات، ومصر رفضت ذلك وأصرت على مطالبها».