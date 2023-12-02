«السباحة شتاء» متعة تجذب شباب مطروح.. البحر في ديسمبر لا يقاوم

في الوقت الذي تنخفض فيه درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، وتحديدا في شهر ديسمبر الجاري، يتجنب المواطنون السباحة في الشواطئ المختلفة، لبرودة الجو، بطبيعة الحال في مثل الوقت من كل عام، إلا أن شباب مطروح لهم رأي آخر، يقومون من خلاله بتحطيم كل القواعد في مثل هذا الطقس.

السباحة في «عز الشتاء»

«نتجمع مع الأصدقاء والجيران ونتوجه إلى أحد شواطئ مطروح، مثل شاطئ الفيروز أو روميل، ونقوم بالسباحة في المياه رغم برودتها، لا نستطيع أن نقاوم جمال البحر، نقوم بتغيير ملابسنا والنزول والاستحمام في البحر، لكن الصحبة الحلوة من الأصدقاء تنسينا كل شيء ونستمتع بالتواجد معا»، هكذا يقول صالح عبدالرحمن أحد شباب مطروح لـ«الوطن»، مؤكدا أن مثل هذه الرحلة في فصل الشتاء مميزة، ولا يعرفها إلا من تربى في مدينة ساحلية بالقرب من البحر.

يستعد شباب مطروح لمثل هذه الرحلات، من خلال تحضير الأطعمة والمشروبات الساخنة، وبعد السباحة يتناولون الغداء الساخن، ما يمنحهم شعورا بالدفء، ثم يقومون بالسباحة مرة أخرى.

البحر يخطف القلوب

«أجمل فسحة في مطروح التوجه للبحر، وهي رحلة الأصدقاء في نهاية الأسبوع يوم الجمعة»، هكذا يقول غانم عبدالخالق، أحد شباب مطروح، لـ«الوطن»، موضحا أن مثل هذه الرحلات يطلق عليها «زردة»، «نتجمع خلال هذه الرحلات ونذهب إلى مكان جديد، نستمتع بالبحر والهدوء، والسباحة في الشتاء ممتعة، ونشعر بجمال الطبيعة، ونغسل همومنا في البحر من أعباء الحياة، ومع جمال المكان ننسى برودة البحر».