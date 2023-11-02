انطلاق رحلات اليخوت على شواطئ مطروح.. اتفسح بـ60 جنيها

انطلقت رحلات اليخوت من ميناء العراوة بمدينة مرسى مطروح إلى الشواطئ العامة في أجمل الرحلات البحرية للمواطنين في موسم الخريف بأقل الأسعار، والتي يستمتع بها الأسر والشباب بأجمل الجولات البحرية، ورؤية المناظر الطبيعية من اللجان والصخور داخل البحر.

رحلات اليخوت في مرسى مطروح

وتبدأ رحلات اليخوت في مرسى مطروح من الميناء الشرقي أو ميناء العراوة، حسب خالد العروي صاحب يخت سياحي بمرسى مطروح، لـ«الوطن»، فالرحلة تتوجه بالمرور على شواطئ روميل والباسنت والليدو والبوسيت وكليوباترا والغرام ثم تتوجه إلى منطقه اللاجون وهي أجمل الأماكن التي يحرص جميع أعضاء الرحلة على التقاط الصور خلالها وسط المياه، مع تدرج مياه البحر بالألوان الجميلة التي تجذب جميع المواطنين اللون السماوي واللون الازرق واللون الأبيض واللون الفيروزي الرائع، كما يقوم البعض بصيد الأسماك وآخرين يستمتعون بالسباحة أمام اليخت في أجواء سياحية رائعه تتميز بها مدينه السحر والجمال.

أسعار رحلة اليخوت في مرسى مطروح

وتبدأ أسعار رحلة اليخوت في مرسى مطروح طبقا لأشرف فؤاد مدير شركة سياحة بمطروح لـ«الوطن»، من 60 جنيها لمدة ساعتين، وتصل إلى 80 جنيها لمدة 3 ساعات، مع زيادة الأسعار حالة وجود وجبات طبقا للاتفاق.